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Врач рассказал о "мозговом тумане" у переболевших COVID-19

Новости. Общество
19:40, 11 Марта 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Пациенты после коронавируса описывают свое состояние как "мозговой туман", оно характеризуется когнитивными нарушениями, тревожностью, бессонницей.

Об этом рассказал доктор медицинских наук, главный врач Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк, информирует РИА Новости.

"Постковидные расстройства, по нашим наблюдениям, укладываются в ... мы описали это церебрастеническая симптоматика, и в психиатрической терминологии очень часто используются те слова и фразы, которыми пациенты сами описывают свое состояние, и вот у нас получило распространением такое словосочетание - "мозговой туман", так пациенты описывают свое состояние из инфекционного процесса", - пояснил эксперт на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".

По его словам, состояние характеризуется преимущественно когнитивными нарушениями в сочетании с нарушениями сна, с тревогой, у многих пациентов - с депрессивными проявлениями. Он также добавил, что существует и внековидные расстройства, вызванные информационной составляющей - инфодемией.

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