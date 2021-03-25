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Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы

Новости. Общество
19:40, 26 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Любителям деликатесных колбас, особенно сырокопченых, нужно помнить, что в них содержится большое количество соли и жира, поэтому есть их ежедневно не следует.

В противном случае могут появиться проблемы с сердечно-сосудистой системой, почками и даже с кожей, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.

"Сырокопченые колбасы, как правило, содержат от 30% до 44% жира, а также большое количество соли и специй. Это продукт деликатесный, для праздника. Ни в коем случае не на каждый день. Если есть его каждый день, то начнутся проблемы с давлением, с почками. Особенно я бы не рекомендовала это делать сердечникам, гипертоникам, людям с патологией почек и подросткам с проблемами кожи. Юношеские прыщи очень сильно реагируют на специи и соль", – пояснила врач.

Вареную колбасу тоже вряд ли стоит употреблять постоянно, полагая, что это адекватная замена мяса, продолжила диетолог. По словам Белоусовой, ГОСТ подразумевает, что колбаса может быть не мясным, а мясосодержащим продуктом, тогда именно мышечных волокон в ней крайне мало.

"Если вареная колбаса изготовлена по ГОСТу, то в ней может быть 8% мяса. А может быть меньше, если это колбаса, которая сделана по ТУ (техническим условиям). Там обязательно будет жир – от 22%. Обязательно будут вкусовые добавки. В лучшем случае соль, перец, соевый соус или что-то еще. Когда колбаса с соей – это, скорее, полезнее, чем когда она без сои. Могут использовать также смесь из каких-либо злаков и других растений. Крахмал – обязательно, чтобы колбаса была восхитительно розовая, как свинка", – добавила Анна Белоусова.

Большинство колбас, чтобы они выглядели привлекательно, подкрашивают различными красителями. Если вам встретится колбаса сероватого цвета, значит, красителей в ней скорее всего нет, уточнила врач-диетолог.

"Любая хозяйка знает, что сваренное мясо имеет сероватый цвет. Если мы встречаем сероватую колбасу, то просим сделать срез и смотрим, такого ли она цвета на срезе, как сверху. Иногда, если колбаса сверху серая, то она просто залежавшаяся. Если же она на срезе такая же сероватая, тогда это правильная вареная колбаса", – уверена Анна Белоусова.

Вместо того чтобы покупать промышленную колбасу, врач рекомендует приготовить ее самостоятельно. Для этого потребуется кусок любого мяса. Его нужно вымочить в солевом растворе с добавлением уксуса, а потом варить минимум четыре часа на медленном огне. Затем сделать из него фарш и придать форму колбасы, закрутив, например, в пленку. Если захочется придать продукту розовый цвет, можно добавить свекольный сок.

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