Врач рассказала об опасности ежедневного употребления супа

Гастроэнтеролог объяснила, кому следует исключить привычный суп из рациона.

Есть суп каждый день можно, если у человека нет острых заболеваний ЖКТ, требующих щадящего диетического питания, заявила РИА Новости гастроэнтеролог Наталья Шустова.

Как утверждает доктор, традиционный суп, приготовленный на «крепком» мясном или рыбном бульонах с участием различных овощей и круп, может быть противопоказан при острых заболеваниях Ж. Т. Если у человека диагностирован гастрит, панкреатит или язвенная болезнь, это блюдо следует исключить из рациона.

«Подобные блюда стимулируют выработку соляной кислоты. При проблемах с ЖКТ ее необходимо, наоборот, снижать. Это позволяет не усугубить воспаление. Традиционные супы в таком случае лучше заменить овощными, приготовленными без предварительной обжарки. Такие блюда считаются диетическими, так как богаты клетчаткой. Они могут быть рекомендованы в качестве здорового питания в период похудения или лечения. Чтобы увеличить питательность овощного супа, можно добавить бобовые», — рассказала гастроэнтеролог.

Также специалист рекомендует сливать первый бульон при приготовлении супа. Это поможет сделать блюдо менее жирным и исключить содержание антибиотиков, доставшихся от мяса.