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Врач развеял миф об аллергии на мандарины и шоколад

Новости. Общество
21:30, 11 Декабря 2020
фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Эксперт рассказал, что следует отличать аллергию от псевдоаллергической реакции.

В новогодние праздники на коже часто появляются высыпания, возникает зуд. Как правило, их принимают за признак аллергии на мандарины, шоколад или другое сладкое. Однако, по словам аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, эти симптомы лишь изредка сигнализируют о настоящей пищевой аллергии. Как стало известно ridus.ru, в основном это псевдоаллергии, которые случаются после злоупотребления некоторыми продуктами.

"Большая часть тех реакций, которые встречаются из-за употребления той или иной пищи, — это вовсе не аллергии, а псевдоаллергические реакции. У нас обычно считают, что если на коже какая-то сыпь появилась, то это обязательно аллергия. На самом деле чаще это дерматит — воспаление кожи, вызванное съеденной пищей", - рассказал врач-аллерголог.

Обычно псевдоаллергии связаны с неумеренным употреблением продуктов, содержащих особое вещество — гистамин. Он есть в шоколаде, какао, всех остальных бобовых — зеленом горошке, арахисе, сыре тофу, нуте, фасоли, сое, а также в кофе.

"Сейчас очень популярная у детей сладость — кофейные зерна в шоколаде. Вот если ребенок съел целую упаковку такого лакомства, практически гарантированно у него появится сыпь", - сказал врач.

По словам иммунолога, норма употребления этих продуктов у каждого индивидуальна. В этом вопросе важно ориентироваться на те порции продукта, которые употреблялись ранее и не провоцировали таких негативных последствий, а также на чувство меры.

"Самая частая проблема в новогодние праздники: приходят родители, приводят ребенка, он весь в сыпи. У меня первый вопрос, сколько ребенок чего съел. Говорят, например, полкило мандаринов и целую плитку шоколада. И это трехлетний ребенок", - подчеркнул врач.

Псевдоаллергии также могут быть спровоцированы употреблением клубники и земляники, в том числе в виде варенья, джема, компота и морса, а также всех цитрусовых — мандаринов, апельсинов, грейпфрутов. Именно поэтому и у взрослых, и у детей часто появляется сыпь после поедания мандаринов.

У некоторых чувствительных людей может произойти реакция даже на белокочанную капусту.

Истинная аллергия на продукты у людей тоже встречается, но это явление гораздо более редкое, по словам врача.

"При истинной аллергической реакции мы всегда находим в крови особые антитела — иммуноглобулины класса Е, которые организм вырабатывает против чужеродных белков в продуктах питания. Это сбой иммунной системы. Такое тоже встречается в новогодние праздники, но редко. В основном кожные реакции в это время связаны с сильным нарушением обычной диеты и перееданием", - пояснил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

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Комментарии

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