Врачей из Карелии, которые проявили грубость к пациентке, лишат части премий

Министерство здравоохранения Карелии проверило Суоярвскую ЦРБ, сообщил глава ведомства Михаил Охлопков.

"Поручил провести проверку размещенной на одном из сайтов в сети Интернет информации об отказе в медицинской помощи жительнице Суоярви. Проверка в Суоярвской ЦРБ завершена. Врачам неврологу и терапевту в связи с нарушением организации помощи и допущенными деонтологическими нарушениями будут определены меры дисциплинарной ответственности, снижение и снятие стимулирующих выплат", - написал министр.

"Главный врач лично принесет извинения пациентке. С учетом ухудшения течения гипертонической болезни пациентке будет предложена госпитализация в целях подбора и коррекции терапии, поскольку на фоне проводимого лечения в настоящее время давление нестабильное. В период пребывания в стационаре пациентка будет осмотрена специалистами, а также будут проведены необходимые исследования", - добавил Охллопков.

О скандале сообщило издание "Руна". Так, на прошлой неделе стало известно, что жительница Суоярви, страдающая хроническим шейным остеохондрозом, во время очередного приступа записалась на прием к местному невропатологу. В период ожидания записи, у пациентки несколько раз сильно поднималось давление, поэтому ей приходилось вызывать на дом терапевта. Когда женщина пришла в назначенное время на прием к специалисту, выяснилось, что по ее номерку пришел другой человек. Представители суоярвской поликлиники объяснили это тем, что женщина вызывала в этот день на дом терапевта, поэтому ее запись к другому врачу аннулировали.