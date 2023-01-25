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Врачи, которые приехали на работу в Карелию из других регионов, получили ключи от квартир (ФОТО)

Новости. Общество
09:20, 14 Февраля 2023

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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков вручил ключи от служебных квартир семьям врачей Сортавальской ЦРБ, которые приехали из других регионов, чтобы жить и работать в нашей республике.

«Два радостных события произошло в один день», - написал министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Первое. Встретился с врачами Сортавальской ЦРБ и вручил им ключи от служебных квартир в новом доме.

Супруги Михаил Владимирович и Елизавета Евгеньевна Герасимовы родом из Архангельска. Они окончили Северный государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия».
Михаил Владимирович, врач-травматолог-ортопед, с сентября 2022 года работает в Сортавале. Молодой врач проявляет доброту, отзывчивость и готовность помочь каждому пациенту, внимательно отслеживает эффективность назначенного лечения.
Позже к нему приехала и супруга. Она участковый врач-педиатр и ведёт приём маленьких пациентов в детской поликлинике. Елизавета Евгеньевна, кроме большого объёма знаний, имеет очень важное качество, без которого невозможно стать педиатром: любовь к детям.

Про врача-стоматолога Марианну Николаевну Слепцову, которая приехала из Якутии, я уже писал. Она опытный специалист: работает врачом с 1995 года. В марте прошлого года Марианна Николаевна переехала в Республику Карелия, где возглавила стоматологическое отделение Сортавальской ЦРБ.
Её уважают не только коллеги, но и пациенты. Кроме основной работы в стоматологическом отделении, Марианна Николаевна проводит выездные приёмы населения в отдалённых посёлках района. Она успешно совмещает работу и роль мамы, воспитывая сына и дочь - школьников, которые после окончания учебного 2022 года переехали из Якутска к нам, в Карелию.

Тимофей Владимирович Варганов - врач анестезиолог-реаниматолог ИТАР отделения острых нарушений мозгового кровообращения. Тимофей Владимирович родом из Оренбургской области. В 2014 году окончил Южно-Уральский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». В медицине эта профессия считается одной из самых престижных и в то же время сложных. Работа в отделении реанимации - это очень тяжёлый труд с постоянными эмоциональными перегрузками. Почему такой успешный врач приехал к нам? Два года назад Тимофей Владимирович приехал сюда отдыхать со своей семьёй. Северное Приладожье не оставило их равнодушными. Полные решимости, они вернулись сюда уже на работу. Тимофей Владимирович с женой воспитывают трёх детей, она, кстати, тоже врач.

Александр Владимирович Яронь в 2001 году окончил Ярославскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело».
В отделении анестезиологии и реаниматологии Сортавальской ЦРБ доктор работает с 2017 года. Александра Владимировича отличают высокое чувство ответственности и тяга к знаниям. Он регулярно повышает уровень своей квалификации и имеет достаточно сертификатов, в том числе по хирургии, что позволяет успешно ассистировать бригаде врачей-хирургов во время проведения операций.

Второе событие – вручил заведующему Лахденпохской районной больницы Виктору Андреевичу Дорофееву ключи и документы от автомобиля «Лада Гранта», приобретённой по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Она предназначена для обслуживания вызовов в Куркиёки и Хийтоле.

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