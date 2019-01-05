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Новости. Общество
09:29, 05 Января 2019
фото: http://rk.karelia.ru

Все дома в Суоярви подключены к теплу – аварию ликвидировали

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В Карелии аварийные бригады ликвидировали аварию на теплосетях в Суоярви.

Как сообщили в пресс-службе правительства Карелии, к теплу подключены все 16 домов, которые попали в зону аварии.  

Напомним, ночью 4 января в городе Суоярви возникла аварийная ситуация в сфере теплоснабжения. В зону аварии попало 16 домов, в которых проживают 3,5 тысячи человек. Аварийная бригада локализовала место аварии.

К вечеру аварию полностью ликвидировали.  

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Комментарии

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Joker
2019-01-05 11:11:13
А вот с водоснабжением в городе Суоярви проблемы остаются. Сегодня с утра опять нет воды, и это уже 7-й день подряд !!! Включат воду-отключат, что-то постоянно делают на водозаборе, а решить проблему не могут-специалистов-то нет на обслуживании такого оборудования. Даже когда в городе есть водоснабжение, жильцы верхних этажей пятиэтажек страдают-не хватает давления в системе, и вода из крана течёт еле-еле.
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