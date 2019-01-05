Все дома в Суоярви подключены к теплу – аварию ликвидировали

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В Карелии аварийные бригады ликвидировали аварию на теплосетях в Суоярви.
Как сообщили в пресс-службе правительства Карелии, к теплу подключены все 16 домов, которые попали в зону аварии.
Напомним, ночью 4 января в городе Суоярви возникла аварийная ситуация в сфере теплоснабжения. В зону аварии попало 16 домов, в которых проживают 3,5 тысячи человек. Аварийная бригада локализовала место аварии.
К вечеру аварию полностью ликвидировали.
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