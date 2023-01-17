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«Все ты делаешь правильно, но живешь зря»: мэр Петрозаводска раскритиковал ДРСУ за скользкие тротуары

Новости. Общество
12:10, 23 Января 2023
фото: © читатель «Столица на Онего»

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Глава столицы Карелии Владимир Любарский потребовал от подрядчика по уборке от снега улиц города срочно усилить борьбу с гололедом на тротуарах.

Об этом мэр Петрозаводска заявил сегодня на совещании в администрации, где выступал директор «Кондопожского ДРСУ» Юрий Синяков. Его предприятие является генеральным подрядчиком, отвечающим за уборку городских дорог.

Отчет директора вызвал критику со стороны мэра.

«Я когда вас слушал, вспомнил анекдот. Хотя, сейчас я без тени шутки его произнесу. „Все ты делаешь правильно, но живешь зря“, — один герой другому сказал… Давайте,  я вам ключ дам от своего аккаунта, или буду вам пересылать все, что люди мне пишут.  С фотографиями. Я когда слушал вашу пламенную речь, был очень удивлен фразой, что „мы слегка просели“… То, что вы на 108% исполнили задание по посыпке, кому это интересно? Тем, кто присылает мне свои фотографии с ушибами и синяками, и фотографии не посыпанных дорог?», — сказал Любарский.

Он поручил своему заместителю Юлии Мизинковой совместно с руководством ДРСУ срочно решить эту проблему, увеличив подсыпку тротуаров. За плохую работу администрация уже дважды оштрафовала ДРСУ по 100 тыс. рублей. По словам Любарского, этих штрафов может стать больше, если ситуация не изменится.

Вместе с тем, глава города отметил, что эта критика касается только тех участков, за которые отвечает Кондопожское ДРСУ. Другие тротуары находятся в зоне ответственности управляющих компаний. В целом предприятие работает лучше предыдущего подрядчика  — компании «Техрент», считает Любарский.

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