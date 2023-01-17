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«Вскрытие покажет»: почему жителям Карелии важно пройти диспансеризацию

Новости. Общество
18:30, 04 Февраля 2023
фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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Как за пару недель можно выявить риски, которые могут привести к страшной трагедии.

Мы часто используем черный юмор, оправдывая отсутствие времени и сил на прохождение обследований. Но когда на неделе узнаешь о смерти сразу двух своих знакомых, одноклассника и коллеги, становится не до шуток. «Как умер? Ему столько же лет, как и мне. И он вроде не болел. По крайней мере, не жаловался на здоровье», — ведешь беседы с теми, кто принес печальные вести. И вроде бы это должно заставить тебя задуматься о своем состоянии здоровья, подвигнуть наконец дойти до поликлиники, но увы… Работа, домашние дела и заботы затягивают тебя в «болото» повседневной реальности. И чтобы не говорили врачи о необходимости своевременно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию особенно тем, кому за 40 лет, нам кажется, что это трудозатратно и нереально. А зря. Проверила на своем личном опыте: диспансеризацию можно пройти довольно быстро и без очередей.

Подробнее о диспансеризации читайте в материале «Болезни нас не пожалеют».

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