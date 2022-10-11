«Встретились две российские беды»: министр удивился, как колонка оказалась посреди дороги после ремонта

Водонапорная колонка после ремонта дороги оказалась посреди проезжей части в Карелии.

Об этом рассказал министр экономического развития Олег Ермолаев в своем аккаунте в Телеграмм.

«Две российские беды встретились в Пряже. Инновационная водопроводная колонка установлена прямо посреди дороги. В целях безопасного движения автомобилей колонка обмотана сигнальной лентой. При укладке свежего асфальта, колонку аккуратно обошли», — написал Ермолаев.