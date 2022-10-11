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ВТБ снижает минимальную ставку по кредитам наличными

Новости. Общество
16:23, 18 Октября 2022

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ВТБ снизил минимальную ставку по кредитам наличными на 1 п.п.

 Клиенты банка могут получить средства на кредит или рефинансирование по ставке от 4,4% при подаче заявки онлайн и оформлении страхования. На первом этапе предложение действует до конца октября.

Максимальный срок кредита наличными в ВТБ составляет 7 лет, максимальная сумма — до 7 млн рублей. Одобрение заявки, поданной на сайте или в мобильном приложении банка, занимает 2 минуты. Если сумма кредита не превышает 300 тыс. рублей, для его оформления потребуется только паспорт. Получить средства клиент может в отделении ВТБ или на свой счёт.

Рефинансировать в ВТБ можно любые кредиты, полученные не менее трех месяцев назад. На ближайшее время ставка по продукту на сумму от 30 тыс. до 7 млн рублей составит от 4,4% с учетом дисконта при подаче заявки онлайн и оформления страхования. Получить кредит можно на срок от 6 до 84 месяцев. Подача заявки доступна на сайте банка, а также через кол-центр и в офисах ВТБ.

ВТБ — один из лидеров российского рынка кредитования наличными. За девять месяцев текущего года клиенты ВТБ оформили более 750 тыс. кредитов наличными на 461 млрд рублей. За последние три месяца банк запустил экспресс-кредитование, а также снизил количество документов, необходимых для получения займа до 1,5 млн рублей.

Максимально возможная сумма займа, оформленного по паспорту, увеличилась до 300 тысяч рублей. С начала октября клиентам, не являющимся зарплатными клиентами банка, достаточно только паспорта и справки о доходах, чтобы оформить кредит до 1,5 млн рублей.

Основные условия кредитования: Ставка с учетом скидки 0,4% при заявке онлайн для зарплатных клиентов ВТБ от 4,4% (от 100 тыс. до 7 млн ₽) при сроке от 6 мес. до 7 лет; Для остальных клиентов от 4,4% (от 1 до 7 млн ₽), от 5,9% (от 100 тыс. до 1 млн ₽) при сроке от 6 мес. до 5 лет; Для неработающих пенсионеров, получающих пенсию на карту ВТБ от 4,4% (от 100 до 800 тыс. ₽) при сроке от 6 мес. до 5 лет; Для остальных неработающих пенсионеров от 5,9% (от 100 до 800 тыс. ₽) при сроке от 6 мес. до 5 лет.Процентная ставка по «Кредиту наличными» при заявке онлайн — при оформлении страхования — от 4,4 до 23,5% годовых при сумме кредита от 30 000 до 7 000 000 рублей и сроком от 6 до 84 мес (кратный 1 мес.). Без страхования — от 14,4 до 34,5% годовых. Неустойка за просрочку платежа — 0,1% в день от суммы невыполненных обязательств. Дополнительные комиссии не взимаются.

Реклама / Банк ВТБ (ПАО) / ИНН 7702070139

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