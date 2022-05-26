ВТБ снижает ставки по кредитам наличными на 3 п.п.

С 27 мая размер минимальной ставки по продукту составит 6,9% годовых при условии страхования и дополнительного дисконта за онлайн-заявку.

ВТБ вслед за решением Банка России снижает ставку по кредитам наличными на 3 п. п.

Клиенты ВТБ смогут оформить кредит наличными по ставке от 6,9% при выборе программы страхования и дополнительного дисконта в 0,4 п. п. за подачу заявки на сайте банка, в ВТБ Онлайн или через контакт-центр. Кредит наличными доступен в размере от 30 тысяч до 7 млн рублей на любые цели сроком до семи лет. Оформить заявку клиенты могут как в дистанционных каналах, так и в офисах банка.

«После внеочередного заседания ЦБ РФ и корректировки ключевой мы синхронно снижаем ставки по кредитам наличными. За месяц для нас это уже второе снижение, в целом за май стоимость кредитов упала на 6 п. п., а порог минимальных ставок приблизился к уровню начала года. Новое улучшение условий по кредитным продуктам восстановит не только спрос, но и повысит потребительскую и покупательскую активность населения. Несмотря на это, говорить о полном восстановлении рынка потребкредитов пока рано, потому что объем продаж все еще намного ниже прошлогодних значений», — комментирует Евгений Благинин, начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ.

По его словам, в мае после очередного раунда корректировок ВТБ уже зафиксировал увеличение спроса на кредитные продукты. «Клиенты оформили более 400 тысяч заявок на кредиты наличными, что в 1,6 раза превышает результат за аналогичный период апреля. Положительная динамика наблюдается, в том числе, в продажах. За неполный месяц банк выдал кредитов на 45% больше, чем в апреле. При этом мы продолжим следить за уровнем долговой нагрузки на клиентов, чтобы не допустить их закредитованности», — добавил Евгений Благинин.

Условия кредитования

Ставка с учетом скидки 0,4% при заявке онлайн:

• Для зарплатных клиентов ВТБ от 6,9% от 30 тыс. до 7 млн ₽ на срок от 6 мес. до 7 лет

• Для остальных клиентов от 6,9% от 1 до 7 млн ₽ от 8,2% от 30 тыс. до 1 млн ₽ на срок от 6 мес. до 5 лет

• Для неработающих пенсионеров, получающих пенсию на карту ВТБ от 7,9% от 30 до 800 тыс. ₽ на срок от 6 мес. до 5 лет

•Для остальных неработающих пенсионеров от 8,2% от 30 до 800 тыс. ₽ от 6 мес. на срок до 5 лет

Процентная ставка по «Кредиту наличными» при заявке онлайн — при оформлении страхования — 6,9 до 34,5% годовых при сумме кредита от 30 000 до 7 000 000 рублей и сроком от 6 до 84 мес (кратный 1 мес.). Без страхования — от 16,9 до 44,5% годовых. Неустойка за просрочку платежа — 0,1% в день от суммы невыполненных обязательств. Дополнительные комиссии не взимаются.

Источник: Банк ВТБ