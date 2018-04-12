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Новости. Экономика
12:00, 12 Апреля 2018

Вводится в эксплуатацию новый дом в ЖК "Каскад"

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Успейте купить квартиру на выгодных условиях.

Осталось всего 2 месяца до ввода в эксплуатацию дома №6 в жилом комплексе "Каскад". Пока еще есть большой выбор планировок: 1-, 2-, 3- и 4-комнатных квартир и индивидуальных кладовых к ним по привлекательным ценам. Стоит поторопиться с решением о покупке: после сдачи дома ожидается рост цен, и квартир с каждым днем становится меньше. Бронируйте квартиру бесплатно на сайте, записывайтесь на показ и консультацию по тел. 33-00-43 и отпразднуйте новоселье уже этим летом!

Помимо того, что дом сдается досрочно, у него есть целый комплекс значимых преимуществ:

  1. ЖК "Каскад" - это экологически чистый район в окружении лесного массива, рядом с речкой.
  2. Развитая инфраструктура. На территории комплекса есть все необходимое для вашей комфортной жизни: магазины, фитнес-клуб, салон красоты, медицинские учреждения. Рядом с новостройкой расположены ТРЦ Лотос Plaza, бассейны, школа и детские сады.
  3. Особое внимание уделено благоустройству. На просторной дворовой территории размещены игровые и спортивные комплексы для детей разных возрастов: качели, игровые площадки, футбольное поле, тренажеры, велодорожка. И все это в окружении зелени. Новый дом будут украшать цветы, кустарники и газоны. Гармония природы дает отдых для души и радует красками, что особенно ценно в интенсивном городском ритме. Жители новостройки по достоинству смогут оценить подарок от строительной компании "Век" - красивый зеленый сквер, который раскинется прямо перед домом №6.
  4. Для отопления дома устроены крышные газовые котельные. Природный газ обеспечивает жителей горячей водой круглый год, гибким отопительным графиком, и все это - по разумным, очень низким ценам. В самих квартирах – электроплиты для максимального комфорта и безопасности.
  5. Монолитные дома, только качественнее материалы – гарантия надежности и долговечности.
  6. Панорамное остекление дает ощущение простора, воздуха, открывая прекрасный вид на горизонт.
  7. Расширенная парковка рядом с каждым домом.
  8. Индивидуальные кладовые – отличный вариант для хранения за пределами квартиры, но в шаговой доступности.

Дом №6 имеет свои отличительные особенности. Во-первых, вы его легко узнаете по ярким буквам "КАСКАД", размещенным на крыше. Во-вторых, новый дом ближе всех находится к лесу и к скверу. В-третьих, он отличается новым дизайном входных групп: яркие цвета стен, зеркала на первых этажах, необычная отделка потолков. Качество, комфорт и уют – отличительные особенности каждого дома. Отзывы благодарных клиентов говорят сами за себя.

*Застройщик ОАО "Строительная компания "Век". Проектная декларация на сайте vek-kvartira.ru.

На правах рекламы

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