Выборы кончились: как голосовали жители Карелии

Центральная избирательная комиссия подвела итоги трехдневного голосования в Карелии.

На выборах главы Карелии одержал победу действующий губернатор Артур Парфенчиков, представляющий партию «Единая Россия». Согласно итогам обработки всех протоколов избирательных комиссий, Парфенчиков набрал 69,15% голосов избирателей. За него проголосовали 97543 человека.

На втором месте оказался Андрей Рогалевич («Справедливая Россия — Патриоты — за правду»), за которого отдали голоса 13,41% избирателей (18910 человек). Третью позицию занял представитель КПРФ Евгений Ульянов (12,64% избирателей, 17834 человека).

На местах аутсайдеров в губернаторской гонке находятся Анатолий Дударин из «Демократической партии России» и Иван Кадаяс из партии «Родина». Дударин смог заручиться поддержкой 1,65% избирателей (2330 человек). За Кадаяса голоса отдал 0,61% горожан, пришедших на выборы (865 человек).

По предварительным данным ЦИК, опубликованным на следующее утро после выборов, явка в Карелии составила 27, 94%. На избирательные участки, таким образом, пришли 141 106 избирателей. При этом в списки избирателей в республике было включено 504 958 человек.

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