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Выбравшаяся из бедности с помощью интимных снимков девушка показала новое фото

Новости. Общество
23:30, 17 Марта 2021
фото: @anna_paull
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Жительница Австралии, выбравшаяся из бедности с помощью интимных снимков, снялась в откровенном платье и порадовала поклонников.

Соответствующее фото появилось в ее Instagram-аккаунте, передает Лента.ру.

На опубликованном в сети кадре 21-летняя Анна Пол (Anna Paul) позирует в платье золотого цвета длины мини с глубоким декольте. Вырез на груди изделия частично обнажает грудь героини. Ее образ дополнили серьги, кольца и браслеты.

Подписчики Пол восхитились ее внешним видом в комментариях. "Ты такая горячая, просто королева", "Это платье было сшито для тебя", "Потрясающе", "Надеюсь, это платье выдержит напряжение в области груди", "Ты доверяешь прочности этого наряда сильнее, чем я доверяю мужчинам", — писали фанаты.

По словам блогерши, несколько лет назад ее семье приходилось "сводить концы с концами", проживая в старом фургоне на 30 долларов (две тысячи рублей) в неделю. "Мы росли без денег. Мы много чего не могли себе позволить, но наша семейная жизнь всегда была такой прекрасной, что это не имело большого значения", — поделилась австралийка.

Девушка начала продавать откровенные снимки на онлайн-платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. В настоящий момент героиня является одной из самых популярных моделей сервиса и проживает в особняке стоимостью 100 000 долларов (7,3 миллиона рублей).

 

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