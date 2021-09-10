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Выход есть: жители Соломенного ждут новую амбулаторию

Новости. Общество
10:07, 15 Сентября 2021
фото: © Маргарита Коваленко

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Через два года жители отдаленного микрорайона Петрозаводска смогут вздохнуть свободно — вместо устаревшей во всех смыслах амбулатории в Соломенном появится новое современное здание, оснащенное по всем существующим стандартам.

Позади останутся бесконечные очереди к терапевту, а попасть к неврологу или кардиологу будет не так архисложно, как в настоящее время.

Не удивительно, что в строительстве медучреждения заинтересовано не только правительство республики, но и карельские парламентарии.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, председатель Комитета по бюджету и налогам ЗС РК Виталий Красулин и главный врач Городской поликлиники № 3 Ольга Романенко, к которой относится аварийная амбулатория, 14 сентября провели выездное совещание, на котором обсудили будущее строительство.

Реконструкция не спасет

Облупившаяся зеленая краска, стены в подтеках воды, покосившееся крыльцо, коридоры в трещинах, — так в настоящее время выглядит филиал Городской поликлиники № 3 в центре Соломенного. Дополняют «картину» проблемы с отоплением и горячей водой. Из современного в медучреждении — только контейнерная площадка рядом с амбулаторией.

Здание врачебной амбулатории 1930 года постройки слишком обветшало, проводить в нем капитальный ремонт или полноценную реконструкцию не имеет смысла. Однако порядка пяти тысяч жителей нуждаются в квалифицированной медицинской помощи.

Новая поликлиника станет спасением и для жителей села Заозерья и деревни Лехнаволок. Добираться до Соломенного им также будет намного удобнее, чем до центра города.

Снести или сохранить

Средства для будущего строительства — 90 млн рублей — уже заложены, создание поликлиники включили в программу модернизации первичного звена здравоохранения. Однако власти все еще не могут определиться с вопросом — где будут строить. На месте действующей амбулатории или неподалеку от нее —  на улице Детской.

«Парадоксальная ситуация складывается, на самом деле. Дело в том, что оформить земельный участок для будущего строительство гораздо сложнее, чем „выбить“ деньги для создания поликлиники. Когда мы обдумывали программу модернизации первичного звена здравоохранения, мы учли возможное строительство, и средства для возведения поликлиники у нас заложены. Осталось решить вопрос по земельному участку. Пока есть два варианта решения вопроса. Либо мы снесем старое здание, а на его месте возведем новое. Либо будем строить новую поликлинику на улице Детской,  где когда-то находилась больница. А медицинская организация временно будет переведена в Противотуберкулезный диспансер», — сообщил Михаил Охлопков.

Депутат Виталий Красулин рассказал, что знает о проблеме с поликлиникой в Соломенном уже лет 15. Но предыдущая администрация города никак не реагировала на сложившуюся непростую ситуацию.  При этом в течение нескольких лет Виталий Красулин боролся за то, чтобы в Соломенном появилась новая поликлиника, а жители смогли получать квалифицированную медицинскую помощь.

«Сегодня глава города, правительство Карелии и Минздрав республики настроены на то, чтобы обеспечить жителей Соломенного доступной медицинской помощью. Мне кажется, что изменение градостроительного плана — это не такая сложная задача. Но при этом в течение нескольких недель лучше обдумать оптимальный путь по изменению текущего положения дел. Важно, чтобы новая поликлиника появилась в Соломенном как можно быстрее, но при этом была построена качественно»,  — считает парламентарий.

 
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