Выходец из Петрозаводска Иван Валентик занялся масштабным лесным инвестпроектом

Крупнейший инвестпроект в лесной промышленности России достался выходцу из Карелии Ивану Валентику.

Российский лесопромышленный комплекс, хотя и не достиг еще финансового размаха нефтегазовой отрасли, становится все более инвестиционноемким сегментом отечественной экономики. Причина тому — общемировой переход к «зеленым технологиям», отказ от использования пластика и спрос на продукцию из натуральных материалов. Вложения в ЛПК исчисляются в России уже сотнями миллиардов рублей, и значительная часть этих инвестиций крутится в Карелии. Впрочем, самый крупный лесной инвестпроект реализуется сейчас не в нашей республике, а в Сибири, где находятся самые большие лесосырьевые запасы, но к нему имеет самое прямое отношение выходец из Петрозаводска, бывший руководитель Рослесхоза Иван Валентик.

Подробности — в материале «Столицы на Онего».