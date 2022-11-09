Выяснилось, почему вырастут доходы бюджета Карелии, несмотря на спад в экономике

В парламенте Карелии началось обсуждение проекта бюджета республики на 2023 и плановый период 2024–2025 годов.

Согласно документу, доходы казны составят 76,2 млрд рублей, расходы — 80 млрд, дефицит — 3,8 млрд рублей.

Основной интерес представляют налоговые и неналоговые доходы региональной казны, то есть те деньги, которые республика зарабатывает самостоятельно, без федеральной финансовой помощи. Согласно проекту бюджета, они составят 46,2 млрд рублей — на 10% или 4 млрд рублей больше по сравнению с 2022 годом.

Эти цифры могут показаться неожиданными на фоне общего спада промышленности и сокращения прибыли предприятий, от которой зависит пополнение казны. По данным Карелиястата, промышленное производство в Карелии уже сократилось на 7%, а чистая прибыль предприятий упала в 2 раза. Такого резкого спада в республике не наблюдалось даже в сложный коронавирусный период, когда многие компании закрывались или терпели убытки из-за сокращения потребительского спроса. Тогда откуда возьмутся дополнительные доходы?

Ответ на этот вопрос читайте в статье «Столицы на Онего».