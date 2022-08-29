Выяснилось содержание агитационных материалов на выборах главы Карелии, вызвавших претензии полиции

Плакаты с портретом одного из кандидатов в губернаторы Карелии и видеоролик против другого кандидата были изъяты сегодня в магазине торговой сети «Олония» в Петрозаводске.

Как сообщалось ранее, сотрудники правоохранительных органов навестили торговую точку после обращения Центризбиркома, куда поступили заявления граждан. Полицейские изъяли материалы и пресекли нарушение «режима тишины», который запрещает любую агитацию в дни голосования.

По сведениям «Столицы на Онего», полицейские обнаружили в магазине плакаты, на которых изображен один из кандидатов на пост главы Карелии. Кроме того, вопросы у стражей порядка вызвал видеоролик, который транслировался на мониторах в торговом зале. В ролике идет речь о давних претензиях руководства Олонецкого молочного комбината к правительству Карелии по вопросу о приватизации здания предприятия.

По результатам проверки будут приняты соответствующие процессуальные решения, пояснили в Центризбиркоме.

Сегодня в Карелии прошел первый день голосования, которое продлится 10 и 11 сентября.