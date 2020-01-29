890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Зарегистрирован первый в Карелии официальный миллиардер 21
29.01.2020 16:01
Власти Петрозаводска выселили очередного должника из благоустроенной квартиры 3
29.01.2020 12:10
Адвокат "петрозаводского маньяка" Антона Ипатова обжаловал приговор 3
29.01.2020 16:40
Обвиняемая в халатности следователь по делу "петрозаводского маньяка" заявила о своей невиновности 2
29.01.2020 11:57

Онлайн-кинотеатр Wink получил эксклюзивные права на показ новых фильмов Фёдора Бондарчука

Новости. Экономика
11:10, 30 Января 2020
фото: © "Ростелеком"
Загрузка...

Три новых фильма Фёдора Бондарчука "Вторжение", "Лед 2" и "Спутник" после завершения кинопроката будут представлены в онлайн-кинотеатре Wink.

Об этом режиссер рассказал 29 января на форуме телевидения и медиаиндустрии CSTB. Telecom & Media 2020 в Москве.

"Вторжение" уже сейчас можно посмотреть в Wink. Действие разворачивается спустя два года после событий первого фильма — "Притяжение". В центре сюжета оказывается девушка Юля Лебедева, у которой появились сверхъестественные способности. С этого момента Юля становится главным объектом интереса не только Министерства обороны России, но и внеземных цивилизаций. Главные роли в фильме исполнили Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Олег Меньшиков.

Фильмы "Лед 2" (премьера 14 февраля) и "Спутник" (премьера 16 апреля) появятся в Wink сразу после завершения кинопроката.

"Лед 2" — продолжение романтической драмы о фигуристке Наде и хоккеисте Саше. Влюбленные женятся и становятся родителями замечательной девочки.

Один из самых ожидаемых фильмов отечественного кинематографа в 2020 году — фантастический триллер "Спутник". Действие фильма переносит зрителей в 1983 год. Советский космический корабль попал в загадочную катастрофу, из экипажа выжил лишь космонавт Владимир Вешняков (Петр Федоров), который сумел вернуться на Землю. Однако он ничего не помнит о случившемся. В ходе лечения нейрофизиолог Татьяна Климова (Оксана Акиньшина) выясняет, что Владимир доставил на Землю инопланетное существо в собственном теле.

Фёдор Бондарчук во время встречи со зрителями на стенде "Ростелекома":

"Для меня как режиссера важен большой экран, дух кинотеатра, но мы видим, и это нельзя игнорировать, что растет цифровое потребление контента. Особенно этот процесс затрагивает самых юных, до 14 лет, которые уже “родились” со смартфоном. Надо, кстати, думать, что с этим делать. Неудивительно, что так быстро развиваются цифровые платформы, онлайн-кинотеатры, как Wink. Они делают цифровое потребление контента простым и удобным, что помогает бороться с пиратством, которое, конечно, страшное дело. Цифра коренным образом меняет и само кинопроизводство. Например, у меня и других актеров есть цифровые двойники. Изменилось продвижение и распространение контента, где уже вовсю используются большие данные и искусственный интеллект".

Все три фильма будут доступны для просмотра на эксклюзивных правах только в Wink и онлайн-сервисе more.tv. В онлайн-кинотеатре Wink контент сервиса more.tv доступен как в отдельной одноименной подписке, так и в пакетах: "Для праздников", "Для ценителей" и "Для киноманов".

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
23.01.2020, 15:20
Дым до небес: Авария с пострадавшими произошла под Петрозаводском (ФОТО)
25.01.2020, 09:30
Магазин новой торговой сети появился в Петрозаводске
28.01.2020, 15:11
Закрывшиеся в Карелии и других регионах сети "Семья" и Spar не выдержали воровства
26.01.2020, 09:56
Ночью загорелась "сталинка" напротив мэрии Петрозаводска на проспекте Ленина
24.01.2020, 09:55
Карелия лидирует по количеству заболевших раком шейки матки

Аналитика

Сегодня 11:05
Капитал
Квартира как инвестиция: почему сегодня нужно вкладываться в недвижимость?
О том, что нужно знать при покупке квартиры в Петрозаводске и почему ее выгодно приобретать именно сейчас, рассказывает заместитель директора по экономике и финансам строительной компании "Баренц Групп" Илья Журавлев.
"Чтобы услышали и прониклись" 2
29.01.2020 22:01
Коронавирус из Китая: поводов для паники нет?
29.01.2020 11:41
Борьба за Сортавалу: зачем партии власти горсовет? 2
27.01.2020 16:16
Ирина Мирошник: "Город к ремонту готов" 9
27.01.2020 09:33
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:50
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах. Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"Умоляюще просим принять нашу Корелию под защиту Британии" 8
24.01.2020 12:59
"У нас тут жизнь бурная и яркая" 4
14.01.2020 14:02
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" на ТНТ-ОНЕГО
29.01.2020 15:10
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»