Онлайн-кинотеатр Wink получил эксклюзивные права на показ новых фильмов Фёдора Бондарчука

Три новых фильма Фёдора Бондарчука "Вторжение", "Лед 2" и "Спутник" после завершения кинопроката будут представлены в онлайн-кинотеатре Wink.

Об этом режиссер рассказал 29 января на форуме телевидения и медиаиндустрии CSTB. Telecom & Media 2020 в Москве.



"Вторжение" уже сейчас можно посмотреть в Wink. Действие разворачивается спустя два года после событий первого фильма — "Притяжение". В центре сюжета оказывается девушка Юля Лебедева, у которой появились сверхъестественные способности. С этого момента Юля становится главным объектом интереса не только Министерства обороны России, но и внеземных цивилизаций. Главные роли в фильме исполнили Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Олег Меньшиков.



Фильмы "Лед 2" (премьера 14 февраля) и "Спутник" (премьера 16 апреля) появятся в Wink сразу после завершения кинопроката.



"Лед 2" — продолжение романтической драмы о фигуристке Наде и хоккеисте Саше. Влюбленные женятся и становятся родителями замечательной девочки.



Один из самых ожидаемых фильмов отечественного кинематографа в 2020 году — фантастический триллер "Спутник". Действие фильма переносит зрителей в 1983 год. Советский космический корабль попал в загадочную катастрофу, из экипажа выжил лишь космонавт Владимир Вешняков (Петр Федоров), который сумел вернуться на Землю. Однако он ничего не помнит о случившемся. В ходе лечения нейрофизиолог Татьяна Климова (Оксана Акиньшина) выясняет, что Владимир доставил на Землю инопланетное существо в собственном теле.



Фёдор Бондарчук во время встречи со зрителями на стенде "Ростелекома":



"Для меня как режиссера важен большой экран, дух кинотеатра, но мы видим, и это нельзя игнорировать, что растет цифровое потребление контента. Особенно этот процесс затрагивает самых юных, до 14 лет, которые уже “родились” со смартфоном. Надо, кстати, думать, что с этим делать. Неудивительно, что так быстро развиваются цифровые платформы, онлайн-кинотеатры, как Wink. Они делают цифровое потребление контента простым и удобным, что помогает бороться с пиратством, которое, конечно, страшное дело. Цифра коренным образом меняет и само кинопроизводство. Например, у меня и других актеров есть цифровые двойники. Изменилось продвижение и распространение контента, где уже вовсю используются большие данные и искусственный интеллект".



Все три фильма будут доступны для просмотра на эксклюзивных правах только в Wink и онлайн-сервисе more.tv. В онлайн-кинотеатре Wink контент сервиса more.tv доступен как в отдельной одноименной подписке, так и в пакетах: "Для праздников", "Для ценителей" и "Для киноманов".

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