За минувшие сутки в России от коронавируса умерли 437 человек

За последние сутки в России выявлено 17 648 случаев COVID-19, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 17 648 случаев COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 868 087 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 3 318 173 человека, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 18 169 пациентов.

За минувшие сутки в России подтверждено 437 летальных исходов жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 73 619 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 102,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано 333 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России на 1 февраля остаются 633 175 человек.