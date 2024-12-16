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Восемь автолюбителей Петрозаводска в одночасье стали пешеходами

Новости. Происшествия
10:00, 17 Декабря 2024
фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска / VK

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Госавтоинспекция Петрозаводска отстранила в минувшие выходные восемь нарушителей - четверо сели за руль без прав, еще четверо были пьяными.

Госавтоинспекция карелькой столицы сообщила статистику за минувшие выходные.

Так, автоинспекторы Петрозаводска отстранили от управления 8 водителей: четверо управляли в состоянии опьянения, еще четверо не имели права управления.

В отношении нарушителей были составлены административные материалы, их автомобили переместили на штрафстоянку.

Госавтоинспекция напомнила, что за управление автомобилем в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами от полутора до 2 лет и штрафа 30 тысяч рублей. За повторное правонарушение водителю грозит уголовная ответственность — до 2 лет лишения свободы.

За управление автомобилем без водительских прав, нарушителям грозит штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Если водитель был лишен прав, но управлял автомашиной, ему придется заплать штраф 30 тысяч рублей, либо его ждет арест до 15 суток или обязательные работы на 100-200 часов.



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