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За последние сутки в России вылечились от коронавируса почти 9 тысяч человек

Новости. Общество
12:25, 06 Апреля 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Всего в Российской Федерации число выписанных пациентов выросло до 4 220 035 человек, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки в России выявлено 8 328 случаев COVID-19 в 85 регионах

Всего с начала пандемии в Российской Федерации зарегистрировано 4 597 868 случаев коронавирусной инфекции.

За сутки подтверждено 389 летальных исходов с коронавирусом. Число смертей увеличилось до 101 106.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 8 902 человека. Число выписанных пациентов выросло до 4 220 035.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 122,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 194 тысячи тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 6 апреля остаются 491 986 человек.

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