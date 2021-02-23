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23.02.2021 21:40

За склонение к наркомании в Сети теперь дадут 15 лет тюрьмы

Новости. Общество
20:40, 24 Февраля 2021
фото: © mikegi/pixabay
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Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании до 15 лет тюрьмы за склонение к употреблению наркотиков с помощью информационно-телекоммуникационных технологий, в частности, сети интернет.

Соответствующий документ резмещен на официальном интернет-портале правовой информации, передает Радио Sputnik.

Согласно подписанному закону, если склонение к наркомании повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, за это деяние будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать ряд должностей или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.

Часть 2 статьи 230 Уголовного кодекса дополняется пунктом "д", который устанавливает уголовную ответственность за склонение к потреблению наркотических или психотропных веществ или их аналогов с помощью интернета. Наказание за подобное нарушение составит до десяти лет лишения свободы.

Авторами инициативы ранее стали члены комиссии Госдумы по расследованию фактов внешнего вмешательства в дела России.

 

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