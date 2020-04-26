За сутки 12 жителей Карелии были госпитализированы с пневмонией

С 1 апреля уже 228 человек попали в больницы республики с внебольничной пневмонией.

За последние сутки 12 человек госпитализировали в Карелии с внебольничной пневмонией. Летальных исходов за это время не зарегистрировано. Всего с 1 апреля умер от пневмонии 31 человек.

Об этом рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте". Он напомнил, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19. В большинстве случаев проводится компьютерная томография.

Ранее глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков заявил, что внебольничными пневмониями люди болели всегда.