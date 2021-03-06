Зачем карельских министров обязали экономить

Республиканское правительство потребовало от чиновников "обеспечить неувеличение утвержденных бюджетных ассигнований на содержание органов исполнительной власти Карелии".

В конце февраля глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о мерах по реализации республиканского закона о региональном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Одними из первых пунктов в подписанном документе стоят указания "принять меры по сокращению задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей и осуществлению мероприятий, препятствующих возникновению задолженности" и "осуществлять на постоянной основе мониторинг фактического поступления администрируемых доходов бюджета Республики Карелия, причин и факторов, оказывающих влияние на поступление доходов бюджета". Но разве это не является обязанностью главных администраторов доходов республиканского бюджета без губернаторского распоряжения?

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