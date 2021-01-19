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"Зачем нам многоэтажки?": Парфенчиков распорядился сделать ставку на ИЖС

Новости. Общество
13:02, 20 Января 2021
фото: Виктор Клюшкин/ ТАСС
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Власти Карелии будут добиваться изменения приоритетов жилищного строительства с многоквартирных домов на ИЖС – его доля должна вырасти с нынешних 45% до 80%.

Об этом заявил сегодня на заседании правительства глава республики Артур Парфенчиков.

"Наша задача с вами, чтобы это соотношение выросло хотя бы до 70%, а в идеале – до 80%... У нас достаточно небольшое население, небольшая плотность населения, масса красивых мест. И, наверное, одним из преимуществ жизни в Карелии должна стать возможность проживания в собственном доме в удобных условиях… Зачем нам наши небольшие населенные пункты вновь застраивать многоэтажками? Конечно, есть люди, которые по разным причинам, даже социальным, нуждаются в предоставлении муниципального жилья и поэтому, конечно, мы строительство МКД (многоквартирных домов – прим. ред.) никогда не прекратим, но надо понимать, что все равно приоритет должен быть в пользу ИЖС", - сказал Парфенчиков.

По его словам, власти будут создавать условия для граждан, желающих строить индивидуальные жилые дома.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2021-01-20 14:00:52
Надо организовать промышленное производство недорогих деревянных домов и централизованное обеспечение инфраструктурой. А то каждый корячится со своей стройкой, получается дорого и долго. Поучиться у сопредельной державы! И забыть про "уплотниловку", достаточно изуродовали город.
Leopol'd
2021-01-20 13:34:54
А зачем тогда раздает разрешения на высотки в городе, уплотняя и без того неудобные дворы?
бюджет
2021-01-20 13:27:01
А про условия поподробней. Мечтаю дом построить. И курей завести.
zanoza
2021-01-20 13:24:37
"одним из преимуществ жизни в Карелии должна стать возможность проживания в собственном доме в удобных условиях…"
Хотелось бы жить в комфортных условиях, только кто создаст эти условия. Выделение участка под ИЖС это еще не удобные условия, нужны к этому участку коммуникации, а их подведение весьма дорогое удовольствие. Кто этим будет заниматься?
David
2021-01-20 13:10:21
Макарову и иже с ним пусть расскажет!
Гость
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