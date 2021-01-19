"Зачем нам многоэтажки?": Парфенчиков распорядился сделать ставку на ИЖС

Власти Карелии будут добиваться изменения приоритетов жилищного строительства с многоквартирных домов на ИЖС – его доля должна вырасти с нынешних 45% до 80%.

Об этом заявил сегодня на заседании правительства глава республики Артур Парфенчиков.

"Наша задача с вами, чтобы это соотношение выросло хотя бы до 70%, а в идеале – до 80%... У нас достаточно небольшое население, небольшая плотность населения, масса красивых мест. И, наверное, одним из преимуществ жизни в Карелии должна стать возможность проживания в собственном доме в удобных условиях… Зачем нам наши небольшие населенные пункты вновь застраивать многоэтажками? Конечно, есть люди, которые по разным причинам, даже социальным, нуждаются в предоставлении муниципального жилья и поэтому, конечно, мы строительство МКД (многоквартирных домов – прим. ред.) никогда не прекратим, но надо понимать, что все равно приоритет должен быть в пользу ИЖС", - сказал Парфенчиков. По его словам, власти будут создавать условия для граждан, желающих строить индивидуальные жилые дома. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".