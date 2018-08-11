Зачем в Петрозаводске происходит слияние "Премьера", "Vыхода" и Центра национальных культур

Замминистра культуры Карелии Варвара Лебедева – о том, почему ведомство решило объединить три самостоятельных учреждения в одну структуру.

Власти решили объединить БУ "Центр национальных культур и народного творчества", АУ "Центр культуры "Премьер" и медиа-центр "Vыход".

Отметим, что из этих трех учреждений сейчас только два – Центр национальных культур и "Премьер" – подведомственны Минкультуры. Первое занимается сохранением и развитием традиционной и национальной культуры, поддержкой общественных организаций, на его базе осуществляют творческую деятельность более десятка коллективов (хоры, ансамбли, народный театр кукол, хореографические коллективы), которые выступают по всей Карелии.

Второе занимается прокатом и показом фильмов на территории республики, обеспечивает сохранность кинофонда; при непосредственном участии "Премьера" в Карелии реализуется программа Фонда кино, благодаря которой в районных центрах открываются современные кинозалы.

Что касается медиа-центра "Vыход", то с 2016 года он является структурным подразделением Информационного туристского центра Карелии, который с осени прошлого года подчиняется республиканскому управлению по туризму. "Vыход" представляет собой экспериментальную творческую площадку для инновационных проектов; он открывает новые имена и помогает молодым талантам самореализоваться.

Как будет происходить слияние столь не похожих учреждений, зачем затевается реорганизация и ждать ли сокращений – на пять вопросов "Столицы на Онего" отвечает заместитель министра Карелии Варвара Лебедева.