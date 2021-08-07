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Задержанные в Карелии жители Калужской и Московской областей подозреваются в браконьерстве

Новости. Криминал
12:22, 09 Августа 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Александр Петров

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У нарушителей изъяли 125 хвостов рыбы и икру, сообщили в Росгвардии Карелии.

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Республике Карелия в рамках совместных контрольных мероприятий с работниками рыбнадзора задержали нарушителей.

В одном из районов Карелии были задержаны четверо граждан за нарушение правил рыболовства. Жители Калужской и Московской областей, а также Карелии подозреваются в незаконной добыче рыбы.

Было изъято 125 хвостов рыбы и икра. Сумма ущерба составила около 240 тысяч рублей. Нарушителей передали сотрудникам районного отделения полиции.

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Комментарии

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наташка
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