Задержанные в Карелии жители Калужской и Московской областей подозреваются в браконьерстве

У нарушителей изъяли 125 хвостов рыбы и икру, сообщили в Росгвардии Карелии.

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Республике Карелия в рамках совместных контрольных мероприятий с работниками рыбнадзора задержали нарушителей.

В одном из районов Карелии были задержаны четверо граждан за нарушение правил рыболовства. Жители Калужской и Московской областей, а также Карелии подозреваются в незаконной добыче рыбы.

Было изъято 125 хвостов рыбы и икра. Сумма ущерба составила около 240 тысяч рублей. Нарушителей передали сотрудникам районного отделения полиции.