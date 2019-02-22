Загорелая Эмили Ратаковски показала ягодицы

Эмили Ратаковски известна любовью к откровенным фотосессиям. Модель заинтриговала поклонников, опубликовав новый сексуальный кадр.

На снимке Эмили позирует спиной к фотографу в черном бикини в горошек, демонстрируя загорелое тело и подтянутые ягодицы, пишет Cosmopolitan.

В подписи Ратаковски заявила, что скоро произойдет интересное событие.

"На следующей неделе", – коротко сообщила звезда в Instagram.



Instagram

Подписчики оценили снимок и признались,что с нетерпением ждут следующую неделю. "Не могу дождаться", "Что же будет?", "Очень горячая", "Какое тело!", "Крепкий орешек", – пишут в комментариях.

Ранее Эмили полностью разделась для британского журнала – ее грудь прикрывали только пиксели. Фолловеры стали требовать у Ратаковски версию снимка без фотошопа.