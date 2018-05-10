Заграничные туры подорожали для жителей Карелии

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Цены на туры основные туристические страны выросли в I квартале 2018 года, сообщает Карелиястат.
Стоимость экскурсионной поездки в Германию выросла с начала года на 4% и составила, в среднем, 51424 рубля на человека, во Францию – на 2,6% (57588 рублей), в Грецию – на 2,2% (31770 рублей).
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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