Заяц укусил жительницу Карелии

В Медвежьегорске местную жительницу укусил заяц, когда она подошла проверить, живой ли он на дороге лежит.

В паблике "Медвежьегорск Online" местная жительница рассказала, что она встретила на дороге "живность", которая лежала не двигалась.

"Подошла к ней, и это оказался заяц, - написала жительница Медвежьегорска. - Так получилось, что он вскочил и укусил меня".

Теперь женщина беспокоится за свое здоровье и спрашивает совета у участников местного паблика: нужна прививка от укуса зайца и где ее можно сделать.

Ранее сообщалось, что ребенка в Финдяндии укусил "зимний" клещ.