Заявления граждан на предоставление древесины для собственных нужд в Карелии будут принимать онлайн

Жители Карелии, имеющие право на предоставление древесины для собственных нужд, с 1 января смогут подавать заявления через портал «Госуслуги».

Об этом сообщил в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360» заместитель министра природных ресурсов и экологии республики Сергей Шарлаев.

По его словам, прием заявлений на «Госуслугах» начнется с ноля часов 1 января.

«Это чтобы не было очередей, о чем много говорили, скандалов», — пояснил замминистра.

По его словам, заявления в бумажном виде начнут принимать в первый рабочий день 2023 года в подведомственных учреждениях Минприроды.