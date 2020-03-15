Заключенные Карелии начнут шить медицинские маски, заявил Парфенчиков

Глава Карелии сообщил, что в связи с проблемой обеспечения населения медицинскими масками предприятия ФСИН будут переориентированы на производство другой продукции.

Сегодня на заседании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков затронул проблему с обеспечением населения медицинскими масками.

"Много вопросов по маскам, - сказал Парфенчиков. - Медики должны четко объяснять, как их использовать, потому что не все маски являются панацеей. Мы сейчас предпринимаем меры, в том числе нагружая местные предприятия, предприятия ФСИН, переориентируя их с другой продукции, мы постараемся в ближайшее время по самым простым маскам проблему решить".

Работа, по словам главы Карелии, ведется в режиме онлайн.

Также Артур Парфенчиков напомнил, что "просто надеть маску - этого мало, нужно выполнять все рекомендации Минздрава и соблюдать гигиену".