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Заключенные Карелии начнут шить медицинские маски, заявил Парфенчиков

Новости. Общество
13:16, 16 Марта 2020
фото: © Столица на Онего
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Глава Карелии сообщил, что в связи с проблемой обеспечения населения медицинскими масками предприятия ФСИН будут переориентированы на производство другой продукции.

Сегодня на заседании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков затронул проблему с обеспечением населения медицинскими масками.

"Много вопросов по маскам, - сказал Парфенчиков. - Медики должны четко объяснять, как их использовать, потому что не все маски являются панацеей. Мы сейчас предпринимаем меры, в том числе нагружая местные предприятия, предприятия ФСИН, переориентируя их с другой продукции, мы постараемся в ближайшее время по самым простым маскам проблему решить".

Работа, по словам главы Карелии, ведется в режиме онлайн.
Также Артур Парфенчиков напомнил, что "просто надеть маску - этого мало, нужно выполнять все рекомендации Минздрава и соблюдать гигиену".

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Комментарии

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некто
2020-03-16 14:38:53
Одни ещё экомомику парфенчикову поднимут . раз чепик . родионовым и ермолаевым не тянут .
grisha
2020-03-16 14:27:23
Соблюдать можно правила гигиены, а " соблюдать гигиену" это просто неграмотность.
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