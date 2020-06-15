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Заключенные Карелии получили заказ на 15 контейнеров для мусора

Новости. Общество
15:37, 16 Июня 2020
фото: © shutterstock.com
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В исправительных колониях Карелии выпускают металлические контейнеры для раздельного сбора мусора, сообщили в карельском УФСИН.

Произведенные контейнеры используются муниципальными образованиями. Контракт на первые 15 единиц продукции уже заключен.

Изделие представляет из себя прочную стальную сварную конструкцию, что обеспечивает ее полную герметичность. Объем таких контейнеров варьируется от 0,75м3 до 0,8м3. Баланс между объемом бака и толщиной металла позволяет сохранить небольшую массу контейнера.

Контейнеры имеют цветовую индикацию для различных видов ТКО, что упрощает раздельное накопление отходов по двум потокам: черный цвет для пищевых отходов, зеленый цвет для непищевых отходов. Для отходов, в отношении которых не осуществляется раздельное накопление, контейнеры выпускаются серого цвета. 

Контейнеры делают на новом современном металлообрабатывающем оборудовании, приобретенном в рамках ФЦП "Развитие УИС (2018-2026 годы)".

В зависимости от объема заказа контейнеры для ТКО, как и контейнерные площадки закрытого типа, могут поставляться в любые населенные пункты Карелии для нужд организаций различной организационно-правовой формы. При этом максимальный объем заказа не ограничен.

Более подробную информацию о взаимодействии можно получить в производственном подразделении УФСИН России по Республике Карелия по телефонам: 8-(8142)-791-233, 8-(8142)-791-279, или по электронной почте: prrk10@mail.ru, market-ufsinrk@mail.ru.

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