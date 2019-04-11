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Новости. Общество
14:00, 11 Апреля 2019
фото: УФСИН России по Республике Карелия / ИТК-4 семинар начальников тубколоний

Заключенные Карелии сделали 18 млн ножей для Ленинградского металлического завода

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Полковник в отставке Александр Истомин, ранее возглавлявший отдел исправительно-трудовых учреждений Карелии, поделился воспоминаниями о службе в ведомстве, рассказал о лихих 90-х.

- Во всех колониях было развито производство, мы сотрудничали с крупнейшими заводами страны и республики: Тяжбуммаш, Онежский тракторный завод, Кондопожский ЦБК, "Светлана", Ленинградский металлический завод и многие другие, - рассказал Истомин.

Удивительно, что для Ленинградского металлического завода наши осужденные делали кухонные ножи с деревянными ручками. В колонии было установлено соответствующее оборудование, завод поставлял металлические заготовки.

Осужденные делали ножи с деревянными ручками, упаковывали в ящики и отправляли в Ленинград, где уже работницы завода фасовали ножи по коробкам, на которых была надпись "Ленинградский металлический завод. Товары народного потребления. Кухонные ножи". За более чем 7 лет было сделано 18 миллионов ножей, а это 6 миллионов комплектов. Также все стамески Советского Союза были сделаны в наших колониях.

ИТК-1 плотно сотрудничала с Онежским тракторным заводом. Осужденные делали примерно 40% деталей для трелевочных тракторов. Золотое было время.

Что Александр Истомин рассказал о волнениях в колониях, читайте здесь.

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