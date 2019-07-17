Заключенные в Карелии собрали более центнера огурцов

В Республиканской больнице №2 в Медвежьегорске осужденные на подсобном участке собрали урожай огурцов, сообщили в УФСИН по Карелии.

Заключенные собрали более 100 кг свежих огурцов. Выращенные овощи появились в меню учреждения еще в третьей декаде июня, когда был собран первый урожай.

Уход за теплицами производят осужденные отряда хозяйственного обслуживания. Кроме этого, они занимаются выращиванием помидоров, болгарского перца, моркови, свеклы, картофеля, капусты и зелени.

Развитию сельскохозяйственной деятельности позволяет решать задачи по трудоустройству осужденных, экономить бюджетные средства и разнообразить рацион питания отбывающих наказание свежими овощами.