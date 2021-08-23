Заключенные в Карелии сыграли в городки

В исправительной колонии №1 в Надвоицах прошел турнир по городошному спорту для осужденных, сообщили в УФСИН по Карелии.

Перед началом соревнований заключенных познакомили с историей игры в городки, правилами ее проведения, требованиями к инвентарю. Игра в городки заключается в выбивании фигур, построенных из пяти городков, с ограниченной площадки, называемой «городом», битами с определенного расстояния. Главная задача игры – затратить на выбивание 15-ти фигур как можно меньше бросков.

Победу на турнире одержала команда осужденных отряда №4, игроки занимали лидирующую позицию во время всего соревнования.

Как отметили сотрудники отдела по воспитательной работе с осужденными, целью внедрения нового вида спорта в учреждениях – это пропаганда здорового образа жизни и организации полезного досуга для спецконтингента.

В УФСИН напомнили, в мае 2021 года между Федеральной службой исполнения наказаний и Федерацией городошного спорта России подписано соглашение о сотрудничестве.

Ранее сообщалось, в следственном изоляторе №2 в Сегеже прошел товарищеский матч по футболу между командой осужденных и сборной сотрудников учреждения.