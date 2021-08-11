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В Карелии заключенные победили сотрудников СИЗО

Новости. Общество
17:20, 12 Августа 2021
фото: Колония-поселение при ИК-9 © Пресс-служба УФСИН Карелии

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В следственном изоляторе №2 в Сегеже прошел товарищеский матч по футболу между командой осужденных и сборной сотрудников учреждения, сообщили в УФСИН по Карелии.

Как отметили в ведомстве, футболисты обеих команд показали хороший уровень подготовки. На поле развернулась упорная, захватывающая борьба. Несмотря на то, что первый гол забила команда сотрудников, по итогам встречи победила команда осужденных со счетом 3:2.

Спортивные состязания проводятся в учреждениях УФСИН Карелии регулярно. Таким образом, администрация учреждений осуществляет пропаганду здорового образа жизни среди сотрудников и осужденных, а также привлекает их к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Ранее сообщалось, в двух колониях Карелии и СИЗО-2 заключенных вновь будут отпускать на длительные свидания.

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Комментарии

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Андрей Дубенский
2021-08-12 18:55:47
К заголовку "заключенные победили сотрудников СИЗО" хочется добавить: "...и разбежались"...
udo
2021-08-12 18:50:16
Всем отомстят на воле. :)
ночной фотограф
2021-08-12 17:31:37
Трехразовое питание способствует спортивным достижениям.
Гость
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