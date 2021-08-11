В Карелии заключенные победили сотрудников СИЗО

В следственном изоляторе №2 в Сегеже прошел товарищеский матч по футболу между командой осужденных и сборной сотрудников учреждения, сообщили в УФСИН по Карелии.

Как отметили в ведомстве, футболисты обеих команд показали хороший уровень подготовки. На поле развернулась упорная, захватывающая борьба. Несмотря на то, что первый гол забила команда сотрудников, по итогам встречи победила команда осужденных со счетом 3:2.

Спортивные состязания проводятся в учреждениях УФСИН Карелии регулярно. Таким образом, администрация учреждений осуществляет пропаганду здорового образа жизни среди сотрудников и осужденных, а также привлекает их к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Ранее сообщалось, в двух колониях Карелии и СИЗО-2 заключенных вновь будут отпускать на длительные свидания.