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Заключенных Карелии готовят к освобождению с помощью гештальт-терапии

Новости. Общество
10:35, 09 Декабря 2020
фото: Столица на Онего
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Психологи колонии №4 в Сегеже для подготовки заключенных к жизни на свободе используют специальные психологические методы, заявили в пресс-службе УФСИН Карелии.

В исправительных учреждениях Карелии большое внимание уделяется одному из важных направлений психологической работы - подготовке осужденных к освобождению. Данная работа психологов предполагает восстановление и укрепление психики с целью успешной интеграции вчерашних заключенных в социальную среду.

Метод гештальт-терапии используют психологи лечебно-исправительного учреждения№4. Специалисты считают эту технику наиболее эффективной и актуальной на сегодняшний день для подготовки людей к жизни на свободе.

Гештальт-терапия – это лечение имеющихся у человека незавершенных действий. В гештальт-терапии основным считается представление человека как активного и ответственного за свою жизнь и судьбу. Важным моментом в работе психолога с осужденными в процессе гештальт-терапии является опора на самосознание человека, на важность его выбора "здесь и сейчас", под которым понимается действие либо бездействие во всех его проявлениях.

"Осознание собственных чувств, потребностей и социально адекватное их удовлетворение позволяют человеку гармонично существовать и развиваться в социальной среде. Особенно это важно при подготовке осужденных к освобождению из мест лишения свободы", - так комментирует особенности использования гештальт-терапии психолог психологической лаборатории колонии №4 Мария Заблоцкая.

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