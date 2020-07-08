Заключенный в Карелии выпустил книгу, чтобы начатое им дело жило в колонии после его освобождения

Осужденный исправительной колонии №7 - основатель и главный режиссер студии кабельного телевидения "Выгозерье" подготовил специальную пошаговую инструкцию по созданию и выпуску видеосюжета, сообщили в УФСИН Карелии.

Желание передать максимально больше своего профессионального опыта и знаний осуждённым, которые будут работать на СТК "Выгозерье" после его освобождения, подтолкнуло заключенного Константина к созданию серии сначала небольших инструкций, а в дальнейшем пришла идея объединить все эти инструкции в одно большое методическое пособие.

Константин подробно дает советы, как провести съемку, осуществить монтаж видео, записать и обработать аудио, как создать спецэффекты, архивировать информацию, конвертировать и записать на диск. Материала оказалось настолько много, что в результате появилась полноценная книга, почти на двести страниц.

Идею создания "классической" книги предложил другой осужденный Евгений, который в свободное время профессионально занимается переплетом книг и реставрацией книжного фонда библиотеки ИК-7. В итоге, после нескольких дней кропотливой работы на свет появилась полноценная, красиво переплетенная, печатная книга.

По информации УФСИН, у же сегодня по этой инструкции обучаются несколько осужденных, которые после освобождения Константина будут работать на его месте в СТК "Выгозерье" при клубе колонии.