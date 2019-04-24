Заключенным Карелии показали спектакль "Любовь и голуби"

Заключенным лечебно-исправительного учреждения представили спектакль по мотивам фильма "Любовь и голуби", поставленным сотрудниками Надвоицкого дома культуры, сообщает УФСИН Карелии.

В рамках Года театра творческий коллектив Надвоицкого дома культуры представил осужденным театральную постановку по мотивам художественного фильма "Любовь и голуби".

"Осуждённые очень хорошо приняли спектакль и с большим желанием посмотрели на игру приехавших актёров, а по завершению спектакля поблагодарили их бурными аплодисментами", - говорится в сообщении.