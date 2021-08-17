Реклама
Утверждены формы избирательных бюллетеней на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания Карелии
17.08.2021 19:30
Как узнать, какие кандидаты участвуют в выборах и где проголосовать (ВИДЕО)
17.08.2021 18:54
Любой гражданин может пройти обучение и стать наблюдателем на выборах (ВИДЕО)
17.08.2021 18:37

Закрытие почтовых отделений в Карелии может привести к задержкам выплаты пенсий на селе

Новости. Общество
15:47, 19 Августа 2021
фото: коллаж: «Столица на Онего»

Новости партнеров

Жители Карелии требуют остановить оптимизацию структуры Почты России в поселках и деревнях, где нет ни сотовой связи, ни отделений банка.

В редакцию «Столицы на Онего» обратились жители Кривецкого поселения Пудожского района. Они обеспокоены оптимизацией почтовых отделений. В поселке Приречный отделение уже закрыто, в деревне Усть-Река это произойдет в течение года.

«В Пудожском районе Карелии продолжается согласование перевода отделений АО Почта России на новый график работы. АО Почта России объясняет это нерентабельностью отделений в небольших поселках и деревнях и отсутствием работников. Эта оптимизация расходов приводит к увольнению работающих сотрудников и закрытию существующих помещений. Взамен предлагается один раз в неделю на 2-3 часа работа с колес, т. е. приехавший сотрудник выдает пенсии, принимает оплату коммунальных платежей и подписки на газеты и журналы, но чеки при этом будут выдаваться в следующий приезд. Для получения писем, газет, и журналов предлагается установка именных почтовых ящиков секции по 6 ячеек», — говорится в обращении.

По мнению жителей Пудожского района, оптимизация Почты приведет к задержкам выплаты пенсий, если дата выплаты наступает ранее согласованного дня приезда. Кроме того, оплатить услуги через почтово-кассовый терминал удастся далеко не всем жителям поселков. Во многих населенных пунктах, включая Приречный и Усть-Реку, отсутствует сотовая связь.

«Если раньше многим пенсионера почтальон приносил пенсию на дом, то теперь, учитывая продолжительность работы и загруженность другими операциями, это становится проблемой. Исключается и работа с банковскими картами, а многие получают зарплату и пенсии на них. Ближайшее отделение Сбербанка и терминал для банковских карт находится в поселке Кривцы, до которого 40 км», — пишут пудожане.

Жители Кривецкого поселения отмечают. Что обращались за помощью в Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики, писали главе Карелии в соцсети. Из Минтранса пришла лишь отписка.

«Как главную причину невозможности повлиять на ситуацию, как местные, так и региональные органы власти называют то, что АО Почта России является частной организацией. А на официальном сайте организации размещена следующая информация — Единственным акционером АО „Почта России“ является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Управляют сейчас явно не в пользу жителей поселков и деревень», — уверены в поселении.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.08.2021, 14:53
Издан документ с названиями карельских болот, где запретили сбор редких ягод
17.08.2021, 11:42
Рыжеволосую женщину, пропавшую в Петрозаводске, нашли мертвой
12.08.2021, 16:27
Ребенка со 100-процентным поражением легких госпитализируют из Карелии в Санкт-Петербург (СРОЧНО)
14.08.2021, 09:13
В Карелии агрессивный штамм коронавируса добрался до детей: двое в тяжелом состоянии
16.08.2021, 10:01
Подорожали билеты на все виды пассажирского транспорта в Карелии
15.08.2021, 10:08
Стало известно, кого спасатели нашли вмерзшим в лед в Онежском озере в Карелии

Аналитика

17.08.2021 12:10
Обществоведение
«Клиники на Чайкиной» : справка на антиген COVID-19 за 15 минут
В «Клиниках на Чайкиной» можно получить справку на антиген COVID-19 за 15 минут со скидкой 15%.
Жить по-советски 2
17.08.2021 12:00
Не детектив, а лирическая повесть 2
15.08.2021 23:17
Долгострою из ФЦП развития Карелии нашли нового подрядчика 6
12.08.2021 16:45
В финской Карелии ждут паровоз до Сортавалы 3
11.08.2021 12:22
Вся аналитика

Чтиво

17.08.2021 10:11
Без политики
Повышение надежности электроснабжения микрорайона Соломенное
В СМИ на прошедшей неделе появились сообщения об участившихся случаях отключения электричества в Соломенном.
«Быть фермером — это игра!»
11.08.2021 11:05
Руководство по выбору и покупке колец с изумрудом
10.08.2021 18:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»