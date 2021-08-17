Закрытие почтовых отделений в Карелии может привести к задержкам выплаты пенсий на селе

Жители Карелии требуют остановить оптимизацию структуры Почты России в поселках и деревнях, где нет ни сотовой связи, ни отделений банка.

В редакцию «Столицы на Онего» обратились жители Кривецкого поселения Пудожского района. Они обеспокоены оптимизацией почтовых отделений. В поселке Приречный отделение уже закрыто, в деревне Усть-Река это произойдет в течение года.

«В Пудожском районе Карелии продолжается согласование перевода отделений АО Почта России на новый график работы. АО Почта России объясняет это нерентабельностью отделений в небольших поселках и деревнях и отсутствием работников. Эта оптимизация расходов приводит к увольнению работающих сотрудников и закрытию существующих помещений. Взамен предлагается один раз в неделю на 2-3 часа работа с колес, т. е. приехавший сотрудник выдает пенсии, принимает оплату коммунальных платежей и подписки на газеты и журналы, но чеки при этом будут выдаваться в следующий приезд. Для получения писем, газет, и журналов предлагается установка именных почтовых ящиков секции по 6 ячеек», — говорится в обращении.

По мнению жителей Пудожского района, оптимизация Почты приведет к задержкам выплаты пенсий, если дата выплаты наступает ранее согласованного дня приезда. Кроме того, оплатить услуги через почтово-кассовый терминал удастся далеко не всем жителям поселков. Во многих населенных пунктах, включая Приречный и Усть-Реку, отсутствует сотовая связь.

«Если раньше многим пенсионера почтальон приносил пенсию на дом, то теперь, учитывая продолжительность работы и загруженность другими операциями, это становится проблемой. Исключается и работа с банковскими картами, а многие получают зарплату и пенсии на них. Ближайшее отделение Сбербанка и терминал для банковских карт находится в поселке Кривцы, до которого 40 км», — пишут пудожане.

Жители Кривецкого поселения отмечают. Что обращались за помощью в Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики, писали главе Карелии в соцсети. Из Минтранса пришла лишь отписка.

«Как главную причину невозможности повлиять на ситуацию, как местные, так и региональные органы власти называют то, что АО Почта России является частной организацией. А на официальном сайте организации размещена следующая информация — Единственным акционером АО „Почта России“ является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Управляют сейчас явно не в пользу жителей поселков и деревень», — уверены в поселении.