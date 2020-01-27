Закрывшиеся в Карелии и других регионах сети "Семья" и Spar не выдержали воровства

Владелец компании ТД "Интерторг", которая в прошлом году закрыла торговые сети "Семья" и Spar в Карелии и других регионах России, назвал причины краха бизнеса.

"Воровство в регионах и со стороны закупщиков с подачи поставщиков", - сказал Мушвиг Абдуллаев в интервью "Фонтанке".

Поставщики предъявили к ТД "Интерторг" претензии на 5,8 млрд рублей. В их числе и петрозаводский молочный комбинат "Славмо". Абдуллаев рекомендовал поставщикам в счет долга брать магазины, принадлежащие его компании. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".