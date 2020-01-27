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Закрывшиеся в Карелии и других регионах сети "Семья" и Spar не выдержали воровства

Новости. Экономика
15:11, 28 Января 2020
фото: «Республика» / Максим Алиев
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Владелец компании ТД "Интерторг", которая в прошлом году закрыла торговые сети "Семья" и Spar в Карелии и других регионах России, назвал причины краха бизнеса.

"Воровство в регионах и со стороны закупщиков с подачи поставщиков", - сказал Мушвиг Абдуллаев в интервью "Фонтанке".

Поставщики предъявили к ТД "Интерторг" претензии на 5,8 млрд рублей. В их числе и петрозаводский молочный комбинат "Славмо".

Абдуллаев рекомендовал поставщикам в счет долга брать магазины, принадлежащие его компании.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-01-28 15:48:18
Никто нас не выдержит, мы особенные.
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