Заместитель главного судебного пристава Карелии проведет прием граждан

В течение двух дней в районах Карелии пройдет прием граждан, который проведет заместитель главного судебного пристава республики Андрей Киндт.

9 и 10 сентября в отделениях судебных приставов по Питкярантскому, Лахденпохскому районам и Сортавале состоится личный прием граждан и представителей организаций заместителем главного судебного пристава Республики Карелия Андреем Киндтом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

9 сентября с 10.00 до 11.00 в отделении судебных приставов по Питкярантскому району личный прием граждан и представителей организаций будет проходить по адресу: ул. Привокзальная д. 24.

9 сентября с 15.00 до 16.00 в отделении судебных приставов по городу Сортавала прием пройдет по адресу: ул. Карельская д. 42.

10 сентября с 12.00 до 13.00 в отделении судебных приставов по Лахденпохскому району также пройдет личный прием по адресу: ул. Ленина д. 5, отделение судебных приставов.

Запись на приемы производится по телефонам, номера которых указаны на сайте приставов.