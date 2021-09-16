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Замглавы Минприроды Карелии назвал еще один участок, где возможна добыча золота

Новости. Экономика
15:53, 17 Сентября 2021
фото: © equipnet.ru

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Разведка золотоносного месторождения планируется в Сегежском районе Карелии.

Об этом сообщил на совещании по вопросам социально-экономического  развития района заместитель министра природных ресурсом и экологии Алексей Щепин.

«В качестве точки роста на перспективу мы также рассматриваем то, что на сегодняшний день Роснедра включили в программу лицензирования на 2021 год участок недр в пределах Выгозерской площади на золото для последующего выставления на аукцион. Данное мероприятие вошло в Индивидуальную программу социально-экономического развития Республики Карелии на 2020–2024 годы», — сказал Щепин.

Ранее он говорил о разведке золотоносных месторождений в Питкярантском районе, а правительство Карелии сообщало о подготовительных работах по разработке месторождении рудного золота «Новые пески» в Пряжинском районе. Кроме того, компания Polymetal International plc объявила о положительных результатах первичной оценки запасов золота и платины на месторождении «Викша» в 90 км. к северу от Петрозаводска. В Инвестиционную стратегию Республики Карелия на период до 2025 года включен проект строительство завода на золоторудном месторождении «Лобаш-1» на территории Беломорского района.

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