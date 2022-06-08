Заммэра Петрозаводска призвала «не питать иллюзии» по поводу бесплатной земли льготникам

Изменения в Генеральном плане Петрозаводска, связанные с выделением земельных участков льготникам, дадут эффект только через год.

Об этом сообщила заместитель мэра города, председатель комитета градостроительства и землепользования Александра Россыпнова.

По ее словам, часть льготников не может получить разрешение на строительство.

«Не хочется напитывать никого иллюзиями. На самом деле такая ситуация будет продолжаться еще год — до того, как мы утвердим правила землепользования и застройки. Учитывая нормы Градостроительного кодекса, мы фактически не сможем сделать это раньше 3 июня следующего года в отношении земель, которые были федеральными. Поэтому всем трем категориям льготников следует набраться терпения и подождать. Пока что мы юридически приводим территорию в порядок для того, чтобы ею можно было распоряжаться», — пояснила Россыпнова.

Подробнее об этом читайте в статье «Земельные участки для льготников «слетели с границ».