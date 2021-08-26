Заморозки до минус 2 градусов ударят по Карелии в выходные

МЧС предупреждает о похолодании в субботу и воскресенье на территории семи районов Карелии.

По информации Карельского Гидрометцентра, в ночные и утренние часы с 28 по 30 августа местами по северным районам и восточным районам республики Карелия ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2ºС.

Под действие опасного явления могут попасть Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Сегежский, Медвежьегорский районы.

В МЧС рекомендуют жителям Карелии:

— ограничить поездки на личном транспорте в ночное время ввиду гололедных явлений и отсутствия зимней резины;

— неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения, максимально учитывать гололедные явления и дорожную обстановку;

— учитывать влияние низких температур в ночное время при организации выхода туристических групп на маршруты.