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Новости. Общество
15:09, 23 Октября 2019
фото: Валерий Поташов

"Запад захотел "схлопнуть" христианскую цивилизацию"

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Православный ученый предостерег участников научной конференции в Петрозаводском университете от влияния Интернета и западных ценностей.

Едва ли кто из ученых Петрозаводского государственного университета, открывавших в конце 90-х годов Центр Интернета при поддержке Фонда Сороса, задумывался над тем, какую "бомбу" он закладывает под духовное воспитание карельского студенчества. Однако именно так представляет влияние всемирной системы компьютерных сетей и известного американского финансиста на российскую молодежь руководитель межрегиональной просветительской организации "Объединение православных ученых" и настоятель сельского храма из Воронежской области Геннадий Заридзе, выступивший с докладом на конференции "Христианские ценности и научное познание как ресурсы развития общества", которая прошла в университетских стенах 23 октября.

От православного ученого Заридзе досталось не только Джорджу Соросу и Интернету, но и всему Западу, который, по словам сельского батюшки, захотел "схлопнуть" христианскую цивилизацию – за однополые браки, эвтаназию и даже людоедство. Причем, как заявил докладчик, самым приятным для тех, кто требует на Западе легализовать людоедство, будет поедание русских детей.

Читайте подробнее в статье "Уважаемый владыка, регламент!"

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Комментарии

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zanoza
2019-10-23 16:01:45
От части можно согласиться, ничего хорошего с западных интернет - ресурсов в Россию не попадает, сплошное запудривание мозгов, причём целенаправленное. Насчёт "схлопнуть" ,это вряд ли :)
кир
2019-10-23 15:50:11
Беги, кролик, беги.(с) Мало им земли, они уже в высшей школе.
Leopol'd
2019-10-23 15:41:35
Может ему к психиатру?!
Запад - это как раз христиане, правда католики больше.
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