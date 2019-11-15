Запрета на посуточную аренду квартир нет, считают власти и бизнес-омбудсмен

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова указала на то, что новое постановление российского правительства вводит запрет на ведение гостиничного бизнеса в жилых домах, но не запрещает сдавать там жилье.

"Нет запрета для использования жилого помещения для иной предпринимательской деятельности (кроме промышленной производственной), включая сдачу жилого помещения в аренду. При этом надо отметить, что определение "гостиничные услуги" дано в Федеральном законе "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", а само предоставление гостиничных услуг регламентируется Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации. Предоставление гостиничных услуг допускается только при наличии свидетельства о присвоении гостинице определенной категории. Поэтому данное Постановление не противоречит иным принятым ранее нормам", - сообщила Елена Гнетова .

Новое постановление также прокомментировали в Минстрое страны. Подробнее об этом - на сайте "Вести Карелии".